“Introductie OnePlus Nord Op 21 Juli”

Uit gelekte informatie blijkt dat OnePlus op 21 juli de voordeligere smartphone OnePlus Nord zal introduceren. Dit is iets later dan de media oorspronkelijk dacht. De presentatie is online te volgen. UPDATE: OnePlus heeft de lanceringsdatum nu officieel bekendgemaakt. Het event vindt plaats op dinsdag 21 juli om 16.00 uur.

OnePlus heeft nog geen releasedatum, specificaties, afbeeldingen of prijzen gedeeld, maar de fabrikant accepteert sinds vorige week al wel pre-orders voor de nieuwe smartphone. Hierdoor wisten we al dat de lancering niet lang mee op zich laat wachten. Nu heeft geruchtenverspreider Ishan Agarwal via Twitter laten weten dat de OnePlus Nord op 21 juli via een online conferentie wordt aangekondigd. Het evenement kun je via augmented reality (AR) volgen. Agarwal heeft de Tweet weer verwijderd, maar niet voordat XDA Developers de onderstaande screenshots kon maken.

De OnePlus Nord is uitgerust met een 5G-modem en zal op de markt verschijnen voor minder dan 500 dollar. Onlangs dook de onderstaande teaservideo al op.

via [AW]