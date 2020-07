Rode Samsung Galaxy S20 Plus Gelanceerd

Samsung heeft in Duitsland een rode versie van de Galaxy S20 Plus gelanceerd. De rode uitvoering kost 50 euro meer dan de andere Galaxy S20 Plus-toestellen. De Aura Red-variant verscheen voorheen alleen in thuisland Zuid-Korea.

Nadat Samsung eerder al een Aura Blue-variant van de Galaxy S20 Plus introduceerde heeft Samsung nu de kleur Aura Red toegevoegd aan het assortiment. De rode Galaxy S20 Plus was voorheen exclusief verkrijgbaar in Zuid-Korea, maar Samsung lanceert de nieuwe kleur nu in meer landen. Of de Aura Red-uitvoering ook naar Nederland en België komt is nog onduidelijk. Op de kleur na is de smartphone hetzelfde als de andere Galaxy S20 Plus-toestellen.

Kun je niet wachten op een mogelijke lancering in de Benelux, dan kun je naar Duitsland rijden waar de Aura Red-variant 1050 euro kost, 50 euro meer dan de andere kleuren.

via [AW]