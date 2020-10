OnePlus Nord Gray Ash Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft deze week een speciale editie van de OnePlus Nord aangekondigd. De nieuwe editie van de OnePlus Nord heeft een Gray Ash behuizing en krijgt een adviesprijs mee van 499 euro.

De OnePlus Nord is een krachtige mid-range smartphone die eerder dit jaar op de markt verscheen in de kleuren Blue Marble en Gray Onyx. Nu is daar de Gray Ash-editie aan toegevoegd, waarbij de behuizing “een ruwe, industriële vibe met een elegante, matte textuur” heeft. Dit komt eigenlijk neer op een matte versie is van de huidige Gray Onyx kleur.

De specificaties van de Gray Ash-editie komen overeen met de eerder aangekondigde OnePlus Nord, maar de nieuwe kleur is alleen verkrijgbaar met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De nieuwe kleur is verkijgbaar voor 499 euro .

via [AW]