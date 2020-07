OnePlus Introduceert 21 Juli Volledig Draadloze Oordopjes

OnePlus zal op 21 juli de nieuwe smartphone OnePlus Nord introduceren. Tegelijk met de introductie van de “minder dure” smartphone krijgen we ook volledig draadloze oordopjes te zien. Dit heeft de fabrikant bekendgemaakt via een forumbericht.

OnePlus laat weten dat er veel vraag is naar volledig draadloze oordopjes en dat de fabrikant daarom heeft besloten om OnePlus Buds te ontwikkelen. Details over de headset heeft OnePlus nog niet gegeven, maar we hoeven nog maar een week te wachten op de officiële introductie.

OnePlus heeft eerder al twee generaties van zijn Bullets Wireless-koptelefoon uitgebracht, maar dit zijn Bluetooth-headsets waarbij nog wel een kabel tussen de oortjes zit. De nieuwe headset beschikt net als de AirPods en Galaxy Buds echter over twee losse oordopjes. Hoeveel de nieuwe headset gaat kosten is nog onduidelijk. Max J deelde eerder de onderstaande render van het vermoedelijke design.

via [tweakers]