OnePlus Deelt Updateschema Voor Android 11

OnePlus heeft het updateschema van OxygenOS 11, dat is gebaseerd op Android 11, bekendgemaakt. Hierdoor weten we welke oudere toestellen een update naar de nieuwste versie van Android mogen verwachten.

De nieuwe OnePlus 8T draait uit de doos al op Android 11 en deze update rolde later ook uit naar de OnePlus 8. Dankzij een forumbericht van OnePlus weten we nu ook dat de gebruikers van de OnePlus Nord vanaf deze week deel kunnen nemen aan de bèta van OxygenOS 11. Later deze maand kunnen gebruikers rekenen op de uitrol van de stabiele versie van de update.

De OnePlus 7 en 7T zouden vorig jaar al een update naar OxygenOS 11 ontvangen, maar door een decryptiefout werd die deadline niet gehaald. Momenteel is alleen de gesloten bèta van OxygenOS 11 beschikbaar. We weten nog niet wanneer de stabiele versie van de update uitrolt, maar dat deze update komt is duidelijk.

Als laatste is er nog goed nieuws voor de gebruikers van de OnePlus 6. Deze smartphone verscheen op de markt met Android 8.1 en oorspronkelijk zou Android 10 de laatste software-update zijn. Toch heeft OnePlus besloten om ook deze smartphone een OxygenOS 11-update te geven. De nieuwere OnePlus 6T, OnePlus Nord N10 5G en de OnePlus Nord N100 ontvangen uiteraard dezelfde update. OnePlus zal op een later tijdstip meer informatie geven over de datums waarop de updates worden uitgerold.

via [AW]