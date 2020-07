LG Gaat LG UX 10 Ook Uitrollen Naar Oudere Toestellen

De LG Velvet, de nieuwste smartphone van LG, verscheen op de markt met een nieuwe Android-schil, genaamd LG UX 10. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft nu laten weten dat ze de LG UX 10-schil ook naar oudere toestellen zullen uitrollen.

LG UX 10 zal naar in totaal zes smartphones worden uitgerold. Vanaf wanneer we de nieuwe schil kunnen downloaden is nog onduidelijk, maar wel weten we dat de fabrikant de update wil uitrollen naar de LG G8 ThinQ, LG V50 ThinQ, LG V40 ThinQ en LG G7 ThinQ.

LG UX 10 brengt onder andere een verbeterde oproepinterface, vernieuwde volume-instellingen en meer personalisatiemogelijkheden met zich mee. Volgens LG is de nieuwe schil goed ontvangen en is daarom besloten om LG UX 10 uit te rollen naar meer toestellen.

