50 Euro Cashback Korting Op Samsung Galaxy A51 en A71

Goed nieuws voor mensen die een Galaxy A51 of Galaxy A71 willen kopen. Samsung heeft namelijk een tijdelijke cashback-actie opgezet waarbij consumenten 50 euro terugkrijgen nadat ze de smartphone hebben gekocht.

Samsung liet onlangs weten dat de fabrikant de Galaxy A51 en Galaxy A71 drie jaar lang van Android-updates zal voorzien. Nu komt Samsung opnieuw met goed nieuws in de vorm van een cashback-actie. Wanneer je een van de twee smartphones deze maand aanschaft bij Coolblue of bij een andere aangesloten webwinkel, kun je via deze link 50 euro cashback claimen. Je moet de smartphone tussen 17 augustus en 30 augustus hebben gekocht om gebruik te kunnen maken van de cashback-actie. Vervolgens moet je de cashback voor 13 september claimen.

Samsung Galaxy A51

De Galaxy A51 beschikt over een 6,5-inch AMOLED-scherm, een in-display vingerafdrukscanner, een Exynos 9611-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4000 mAh accu, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele camera met een 48 MP hoofdlens, een 12 MP groothoeklens, een 5 MP dieptesensor en een 5 MP macrolens. Je kunt de Galaxy A51 voor 279 euro kopen bij Coolblue.

Samsung Galaxy A71

De Galaxy A71 is een iets groter toestel met een 6,7-inch AMOLED-scherm, een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 730-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4500 mAh accu, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens. De Galaxy A71 kost bij Coolblue 369 euro.

via [droidapp]