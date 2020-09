De beste Android apps om solo te spelen

Wanneer je een Android-apparaat hebt kun je via de Google Play Store tal van apps downloaden. Sommige hiervan zijn gratis terwijl je voor andere moet betalen. Veel van deze applicaties zijn erg handig en worden gebruikt om online betalingen mee te doen, het nieuws te volgen of een route mee uit te stippelen. Maar er zijn ook enorm veel spellen. Er is veel keuze en er zitten games tussen die ontzettend leuk zijn om te spelen.

Maar wat als je op zoek bent spellen om alleen te spelen? Zijn deze er eigenlijk wel? Zeker weten! Je kunt allerlei apps in de Play Store vinden die uitermate geschikt zijn om solo te spelen. In sommige gevallen kun je kiezen om ze alleen te spelen maar werken ze ook als multiplayer. Het ligt er dus net aan waar je voorkeur naar uit zal gaan. Wat de beste apps zijn om solo te spelen? Je ziet hier een aantal mooie voorbeelden.

Colt Express

In de Play Store kun je Colt Express aanschaffen voor €3,49. Van origine is het een bordspel, waarbij de spelers dieven zijn die een trein proberen te beroven. Dit allemaal met als doel de meest succesvolle bandiet te worden. De app doet zeker niet voor het originele spel onder. Het heeft een leuke gameplay en gaat niet snel vervelen. Daarom is het spel het bedrag zeker waard.

Big Fish Games

De app Big Fish games is al ruim een miljoen keer gedownload. Met deze app kun je allerlei casino spellen gratis spelen. Zo zijn er verschillende gokkasten in het aanbod opgenomen, net als bekende tafelspellen zoals roulette, poker en blackjack. Wanneer je in een online casino iDeal wilt gebruiken om met echt geld te gaan spelen, kun je met Big Fish Games eerst even gratis oefenen. Vervolgens kun je verder gaan met spelen voor echte inzet bij een online casino.

Ubongo

Wanneer je gek bent op een ingewikkelde puzzel, is Ubongo een ideaal spel voor jou. De app van het spel voor Android-gebruikers werkt net zo goed. Het past zich aan verschillende schermen aan en biedt tal van uitdagingen, zodat het niet snel saai wordt. Bovendien krijgt het een goede beoordeling in de Play Store met 4,4 sterren.

Risk

Veel mensen zijn sowieso al gek op Risk, dus hoe mooi is het als je het gewoon op je Android-apparaat kunt spelen? En dan ook nog eens helemaal gratis! Zo kan je de missie om de wereld te veroveren gewoon vanaf je smartphone of tablet beginnen. Voor onervaren spelers wordt alles duidelijk uitgelegd. De graphics zijn voor een gratis app erg goed.

Full House Casino

In de app Full House Casino zijn talloze slots terug te vinden waar je gratis op kunt spelen. Al ontbreekt het ook niet aan andere bekende gokspellen zoals baccarat en poker. Daarmee is het een leuke manier om gratis gokspellen te spelen als solo speler. De app is maar liefst meer dan 5 miljoen keer gedownload en krijgt ook nog eens goede recensies.

Tsuro

Het spel Tsuro is voor €5,99 te downloaden in de Play Store. Daarvoor krijg je een goed uitziende app waarin je een spel kunt spelen met verschillende levels dat prima werkt op een klein scherm. Mocht je nog nooit eerder Tsuro hebben gespeeld dan is dat niet erg, de regels worden in de app duidelijk uitgelegd.

Castle Builders

Een groot voordeel aan Castle Builders is dat het helemaal gratis is. Het oogt weliswaar vrij eenvoudig, maar omdat het niets kost, kunnen we daar natuurlijk niet al te veel over klagen. Normaal gesproken is het spel voor twee spelers bedoeld. In de app speel je echter alleen tegen een bot. Dat hoeft het overigens zeker niet minder leuk te maken.

Alhambra

Als bordspel kwam Alhambra al in 2003 uit en het werd toen zelfs gekroond tot spel van het jaar. Inmiddels is er ook een app verschenen voor Android-gebruikers die het mogelijk maakt het spel voor €3,99 aan te kopen. Daarvoor krijg je een app die er goed uitziet en waarvan je als single player prima kunt genieten.

Carcassonne

Carcassonne is recent vernieuwd en dat is er zeker aan te zien. De app van dit spel ziet er goed uit. Het is inmiddels al meer dan 100.000 keer gedownload. Voor de prijs van €4,99 is dit goed te begrijpen, want dat is het zeker waard. Voor solo spelers is het leuk en blijft het, zelfs na frequent spelen, toch nog steeds boeien.