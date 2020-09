Google Japan Deelt Via Twitter Beelden En Prijs Van Pixel 5

Geruchten over de Pixel 5 zijn al heel vaak opgedoken, maar nu heeft Google zelf enkele details gedeeld. Op de Twitter-pagina van Google Japan stond namelijk tijdelijk een video waarin de bovenkant van de Pixel 5 te zien was. Ook deelde Google de Japanse adviesprijs van de Pixel 5.

Eerder lekten al verschillende renders uit, waarop de Google Pixel 5 te zien is in de kleuren wart en groen. Dankzij een Tweet van Google Japan kunnen wij bevestigen dat dit inderdaad het uiterlijk van de Pixel 5 is. We zien een bijna randloos design met in de linkerbovenhoek een ronde uitsparing voor de selfie-camera. In de video kwam ook de Japanse adviesprijs voorbij. De Google Pixel 5 kost in Japan ¥74,800, omgerekend ongeveer 610 euro. Volgens de geruchten krijgt de smartphone in Europa een adviesprijs mee van 629 euro.

Morgen zal Google de Pixel 5 officieel introduceren. We krijgen dan ook gelijk de Pixel 4a 5G te zien. Mogelijk moeten we nog wel even wachten totdat de smartphones verkrijgbaar zijn.

via [AW]