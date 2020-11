“Huawei Bouwt Eigen Chipfabriek Om Handelsverbod Te Omzeilen”

Huawei bouwt momenteel een fabriek in China waarmee de fabrikant eigen chips kan produceren. Met de eigen chipproductie kan Huawei het Amerikaanse handelsverbod omzeilen en zelfstandiger worden. De fabriek zal in het begin nog geen chips voor smartphones maken en is alleen bedoeld als noodoplossing. Dit schrijft de Financial Times.

Volgens de bron bouwt Huawei de fabriek in Shanghai en moet de fabriek vanaf halverwege 2021 volledig functioneel zijn. De fabriek kan eerst alleen oude chips produceren, maar het is de bedoeling om dit langzaam uit te bouwen naar modernere chips die eventueel ook in smartphones gebruikt kunnen worden. Voordat het zover is zijn we wel weer een aantal jaren verder.

Omdat Huawei net begint en er geen onderdelen vanuit de Verenigde Staten worden ingevlogen, heeft de Huawei-fabriek een flinke achterstand ten opzichte van gevestigde chipmakers, zoals TSMC en Samsung. Zo zullen eerst 45 nanometer-chips (nm) worden gemaakt, waarna Huawei in 2022 begint aan 28nm-chips om pas later 20nm-chips te kunnen maken. De huidige Kirin 9000-processor in de Huawei Mate 40 Pro maakt al gebruik van een procedé van 5nm. Hoe kleiner het aantal nanometers is, hoe krachtiger de chip naar verhouding wordt. De fabriek van Huawei is dan ook geen kortetermijnoplossing, maar een voorbereiding op de toekomst.

via [androidplanet]