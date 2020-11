Samsung Galaxy A50 Ontvangt Beveiligingspatch Van November 2020

Een nieuwe maand is aangebroken en daarom is het weer tijd voor een nieuwe beveiligingspatch. Zoals inmiddels gebruikelijk is bij de Samsung Galaxy A50 staat de patch van november 2020 nu al klaar voor de smartphone.

Mensen met een Galaxy A50 kunnen vaak als een van de eerste consumenten de nieuwste beveiligingspatch voor Android downloaden. De Galaxy A50 is namelijk een van de meest succesvolle mid-range smartphones ooit en daarom steekt Samsung extra veel aandacht in de software-ondersteuning van het toestel. Ook deze maand rolde Samsung de beveiligingspatch al uit voordat Google de patch officieel had aangekondigd.

De patch van november 2020 is 117,39MB groot en dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Samsung heeft zelf ook enkele optimalisaties doorgevoerd.

via [droidapp]