Poco M2 Met 5000 mAh Accu Geïntroduceerd

Poco, een dochtermerk van de Chinese fabrikant Xiaomi, heeft een nieuwe budget-smartphone geïntroduceerd. De Poco M2 beschikt over een 5000 mAh accu en krijgt in India een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 125 euro.

De Poco M2 is een budget-smartphone met een 6,53-inch Full-HD+ scherm, een MediaTek Helio G80-processor, 6GB werkgeheugen, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18 Watt opladen, een 8MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De smartphone draait op Android 10 met de MIUI 11-schil. Poco geeft aan dat er in deze schil geen advertenties zitten, iets dat wel het geval is op andere toestellen van de fabrikant. De Poco M2 kost in India omgerekend ongeveer 125 euro. Het is nog onduidelijk of en wanneer de smartphone naar Europa komt.

via [droidapp]