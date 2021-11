Voordelige Samsung Galaxy A03s Nu In Nederland Verkrijgbaar

Samsung introduceerde in augustus de voordelige Galaxy A03s en inmiddels is deze smartphone ook in Nederland verkrijgbaar. De Galaxy A03s met 6,5-inch scherm en 5000mAh accu gaat voor minder dan 150 euro over de toonbank.

Samsung heeft onlangs een nieuwe smartphone toegevoegd aan de Galaxy A0-serie. Het gaat om de Galaxy A03s die beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een HD+-resolutie van 1600 bij 720 pixels, een MediaTek Helio P35-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen, een vingerafdrukscanner in de power-knop en een driedubbele camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Ook heeft de smartphone een 3.5mm koptelefoonaansluiting en ondersteuning voor 4G, Bluetooth, GPS en NFC.

De Samsung Galaxy A03s is in Nederland bij verschillende winkels verkrijgbaar voor ongeveer 150 euro. Je kunt onder andere terecht bij MediaMarkt, Belsimpel en de website van Samsung zelf.

via [droidapp]