Google Introduceert Limited Edition Van Pixel 4a In De Kleur ‘Barely Blue’

Google heeft een limited edition van de Google Pixel 4a geïntroduceerd. De behuizing van de limited edition heeft de kleur ‘Barely Blue’ gekregen en de power-knop heeft een oranje kleur gekregen. De smartphone is alleen verkrijgbaar via de Google Store.

De Barely Blue-variant van de Pixel 4a heeft een achterkant van polycarbonaat in een hele lichte blauwe kleur. Aan de zijkant zien we een oranje power-knop die doet denken aan de knop van de Oh So Orange Pixel 4. We weten nog niet of de behuizing een matte afwerking heeft die ervoor zorgt dat vingerafdrukken niet op de behuizing achterblijven. De specificaties van de Barely Blue-variant zijn hetzelfde als die van de andere Pixel 4a-varianten.

De Google Pixel 4a beschikt onder andere over een 5,81-inch OLED-scherm, een Qualcomm Snapdragon 730G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 3140 mAh accu en een enkele 12,2 MP camera op de achterkant. De nieuwe kleur is alleen verkrijgbaar via de Google Store zolang de voorraad strekt.

via [AW]