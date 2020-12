“Introductie OPPO Reno 5 Met Glow In The Dark-design Op 10 December”

Oppo is van plan om over een paar dagen in thuisland China de Oppo Reno 5 te introduceren. Er zijn onlangs echter al verschillende specificaties en details uitgelekt. Een opmerkelijke feature van de Reno 5 is de ‘glow in the dark’-behuizing.

De Reno 4-serie is nog maar kort in Nederland verkrijgbaar, maar Oppo is van plan om op 10 december al de opvolger te introduceren. Waarschijnlijk krijgen we naast de reguliere Reno 5 ook de Reno 5 Pro te zien. Via een Chinese webwinkel zijn nu al veel details uitgelekt, waaronder specificaties en renders.

Volgens de bron beschikken de Reno 5-toestellen over een behuizing die licht geeft in het donker. Dit is een feature die we tot nu toe alleen hebben gezien op de Wiko View 3-toestellen. Voorop zien we een groot scherm met in de linkerbovenhoek een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Achterop vinden we een vierdubbele camera bestaande uit een 64MP hoofdlens, een 8MP lens en twee 2MP lenzen.

De Reno 5 zou een 6,43-inch 90Hz OLED-scherm hebben en de Reno 5 Pro een 6,55-inch scherm. De Reno 5 maakt gebruik van een Snapdragon 765G-processor en de Pro-uitvoering maakt gebruik van een Dimensity 1000-chipset. Beide toestellen hebben ondersteuning voor 5G en intern vinden we verder 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De Reno 5 Pro heeft een 4350 mAh accu met ondersteuning voor 65 watt snelladen. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

