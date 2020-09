ZTE Axon 20 5G Met Selfie-camera Onder Het Scherm Aangekondigd

ZTE heeft een opvallende nieuwe high-end smartphone aangekondigd. De ZTE Axon 20 5G is de eerste smartphone die is uitgerust met een selfiecamera onder het scherm. Hierdoor heeft het randloze 6,92-inch scherm geen notch of uitsparing.

De ZTE Axon 20 5G heeft een groot scherm die bijna volledig randloos is. Het scherm heeft geen uitsparing voor de selfie-camera en de smartphone maakt ook geen gebruik van een pop-up module. De smartphone heeft namelijk een selfiecamera onder het scherm. Om dit mogelijk te maken gebruikt ZTE een speciale dunne kathodelaag op het scherm, een eigen ontworpen algoritme, een aangepaste ‘pixel-matrix’, een speciale driver circuit en een ‘dual-control-chip’. Deze combinatie van technologie zorgt er voor dat het scherm extra licht door laat en dat synchronisatieproblemen bij de weergave van kleuren in combinatie met de camera weg worden gefilterd. Het algoritme optimaliseert de gemaakte foto’s.

De ZTE Axon 20 5G beschikt intern over een Snapdragon 765G-processor met 5G-ondersteuning, maximaal 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4220 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met 64MP hoofdlens.

We weten nog niet wanneer de ZTE Axon 20 5G op de markt verschijnt en wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt.

