Realme Deelt Foto’s Van High-end Smartphone Realme GT

Realme heeft foto’s gedeeld waarop de Realme GT te zien is. Het gaat om een high-end smartphone die onder andere is uitgerust met een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Dit is een functie die we niet vaak meer tegenkomen op high-end smartphones.

Op de onderstaande foto zien we een blauwe behuizing met onderop een USB-C poort en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Achterop zit een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens. Verder krijgt de Realme GT een 120Hz-scherm, de nieuwe high-end Snapdragon 888-processor, 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Overige specificaties ontbreken nog. Naast de grijsblauwe variant komt er ook een hele variant met nepleren achterkant.

Realme zal de Realme GT eind volgende week tijdens de Mobile World Congress officieel introduceren.

