Conceptvideo’s Tonen Augmented Realitybril Van Samsung

Er zijn een aantal conceptvideo’s uitgelekt van de ‘Samsung Glasses Lite’. Dit is een augmented realitybril die een scherm voor het gezicht van de gebruiker projecteert, zodat de gebruiker vervolgens in een desktopomgeving kan werken of films kan kijken.

Twitter-gebruiker WalkingCat laat weten dat het nog gaat om conceptvideo’s. De bril maakt gebruik van augmented reality, wat wil zeggen dat de bril virtuele objecten in de echte wereld kan plaatsen. In de video’s zien we hoe iemand aan het gamen is en hoe hij zijn bril bedient met een Galaxy Watch. Ook zien we hoe de bril kan helpen bij het bedienen van een drone en hoe iemand met behulp van een 3D hologram een interieur bekijkt alsof hij er zelf in staat.

and….. this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb — WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021

Het is nog onduidelijk of en wanneer de AR Glasses Lite op de markt verschijnt. Zouden jullie behoefte hebben bij een dergelijk product?

via [AW]