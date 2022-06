Realme GT Neo 3 Officieel Aangekondigd

Realme heeft weer een nieuwe smartphone aangekondigd. De Realme GT Neo 3 valt op omdat de smartphone ondersteuning heeft voor 150 Watt snelladen. Hierdoor is een lege accu na slechts 5 minuten aan de lader weer voor de helft opgeladen.

De Realme GT Neo 3 beschikt onder andere over een 6,7-inch Full-HD+ LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 8100-processor, 256GB opslagruimte, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De smartphone draait op Android 12 en komt in twee uitvoeringen op de markt in de kleuren paars, wit, zwart. De duurdere uitvoering heeft een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 150W snelladen terwijl de andere uitvoering is uitgerust met een 5000 mAh accu die met maximaal 80W kan snelladen. De 150W-uitvoering komt met 12GB werkgeheugen en de 80W-uitvoering komt met 8GB werkgeheugen. De Realme Neo 3 (80W) krijgt een adviesprijs mee van 599,99 euro. Voor de Realme Neo 3 (150W) betaal je 100 euro meer.