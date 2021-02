“Introductie Samsung Galaxy A52 Op 26 Maart”

Volgens een betrouwbare bron is Samsung van plan om de Galaxy A52 op 26 maart officieel te introduceren. De Galaxy A52 is de opvolger van de zeer succesvolle mid-range smartphone Galaxy A51.

De Galaxy A51 is zeer populair en was vorig jaar zelfs de bestverkochte smartphones wereldwijd. We kijken daarom erg uit naar de Galaxy A52, die Samsung volgens de doorgaans goed geïnformeerde Jon Prosser op 26 maart officieel wil introduceren. Dit is meer dan een jaar na de introductie van de Galaxy A51, die we op 3 januari 2020 te zien kregen.

Details over de Galaxy A52 noemt Prosser niet, maar specificaties lekten eerder al uit. Zo verwachten we dat de Galaxy A52 onder andere beschikt over een 120Hz scherm en een 4500 mAh accu. Ook komt er een 4G-model en een 5G-model, die waarschijnlijk een adviesprijs meerkrijgen van 369 euro en 449 euro. De smartphone is op de onderstaande afbeelding te zien. Mogelijk zal Samsung de Galaxy A52 tegelijk met de Galaxy A72 introduceren.

via [androidplanet]