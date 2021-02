Google Werkt Aan Oplossing Voor Kapotte “OK Google”-detectie Op Smartwatch

Al sinds november klagen consumenten met een Wear OS-smartwatch over problemen met de “OK Google“-detectie. Maandenlang was het stil, maar Google heeft eindelijk laten weten dat het bedrijf werkt aan een oplossing voor de defecte spraakassistent.

Mensen met een Wear OS-smartwatch hoeven alleen maar “Hey Google” of “OK Google” te zeggen om de spraakassistent te activeren. Op deze manier kun je heel snel een vraag stellen. Sinds november is deze functie bij sommige gebruikers echter defect. De website The Verge schrijft nu dat Google op de hoogte is van het probleem en werkt aan een oplossing.

Het is raar dat het drie maanden heeft moeten duren voordat Google de bug erkende en een reactie heeft gegeven. Google laat weten dat de Google Assistent niet compleet onbruikbaar is, want je kunt de assistent nog gewoon activeren door op de powerknop te drukken. Het is nog onduidelijk wanneer Google een update uitrolt die het probleem oplost.

via [AW]