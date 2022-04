Introductie Poco F4 GT Op 26 April

Poco zal op 26 april de Poco F4 GT introduceren. Waarschijnlijk is het een rebrand van de Redmi K50 Gaming die in februari in China is uitgebracht. De smartphone beschikt onder andere over een Snapdragon 8 Gen 1-processor.

De Poco F4 GT is al opgedoken in een benchmarktest. Hieruit kunnen we opmaken dat de F4 GT net als de K50 Gaming over een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-chipset beschikt. Ook heeft de smartphone maar liefst 12GB werkgeheugen. Verder verwachten we dat de Poco F4 GT beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 4.700mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen.

Op dinsdag 26 april om 14:00 Europese tijd zal de Poco F4 GT officieel worden aangekondigd. Na de introductie zetten we alle specificaties en details voor jullie op een rijtje.

via [hardware.info]