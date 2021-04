“Renders Van Motorola Moto G60 En Moto G20 Gelekt”

Motorola werkt volgens de geruchten aan twee nieuwe smartphones met de namen Moto G60 en Moto G20. Van beide toestellen zijn nu renders uitgelekt waarop de smartphones van de voor- en achterkant zichtbaar zijn.

De beelden zijn gedeeld door Twitteraar Yabhishekhd. We zien dat het scherm van de Motorola Moto G60 redelijk dunne randen heeft met een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Achterop zien we een driedubbele rear-camera en een vingerafdrukscanner. Volgens de website GizmoChina heeft de Moto G60 een 6,78-inch scherm met een resolutie van 2460 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we volgens de bron een Snapdragon 732G-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 6000 mAh accu en een driedubbele camera met een 108MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens en een nog onbekende 2MP lens.

De Motorola Moto G20 is een voordeligere smartphone met een tragere Unisoc-processor, een 5000 mAh accu, een vingerafdrukscanner aan de achterkant en een vierdubbele camera.

Van beide toestellen hebben we nog geen releasedatum of adviesprijs.

