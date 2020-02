“OnePlus 8, 8 Pro en 8 Lite Zullen Begin April Worden Geïntroduceerd”

Volgens de laatste geruchten is OnePlus van plan om eind maart of begin april de nieuwste smartphones van het bedrijf aan te kondigen. Het zou gaan om de OnePlus 8, de OnePlus 8 Pro en de OnePlus 8 Lite.

Dit schrijft tech-lekker Ishan Agarwal. OnePlus introduceerde de OnePlus 7 en 7 Pro in mei vorig jaar en binnenkort krijgen we de opvolgers te zien. De OnePlus 8, 8 Lite en 8 Pro krijgen we echter al in maart of april te zien. Waarom de introductie niet opnieuw in mei zal plaatsvinden is onduidelijk, maar mogelijk heeft dit te maken met de introductie van high-end telefoons van de concurrentie. Als OnePlus te lang wacht kopen consumenten de smartphones van de concurrentie.

Eerder verschenen al enkele renders waarop de OnePlus 8-serie te zien zou zijn. We moeten deze renders echter nog wel met een korrel zout bekijken. De nieuwe OnePlus-smartphones komen waarschijnlijk op de markt met een 120 Hz-scherm.

via [AW]