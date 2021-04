“Introductie Sony Xperia 1 III Op 14 April”

Sony heeft laten weten dat het bedrijf op 14 april nieuwe smartphones gaat introduceren. Sony heeft niet bekendgemaakt om welke toestellen het gaat, maar vermoedelijk krijgen we de Xperia 1 III en de Xperia 10 III te zien.

Via Instagram heeft Sony bekendgemaakt dat de Japanse fabrikant op 14 april om 9.30 uur Nederlandse tijd een presentatie zal houden voor de introductie van nieuwe Xperia-telefoons. De onthulling is te volgen via het YouTube-kanaal van Sony.

Naar verwachting krijgen we de nieuwe vlaggenschip Sony Xperia 1 III te zien. Dit is de opvolger van de Xperia 1 II die Sony vorig jaar op de markt bracht. De Xperia 10 III is een goedkopere smartphone die mogelijk tegelijk met de Xperia 1 III geïntroduceerd zal worden. Beelden van de toestellen lekten eerder al uit.

Er zijn ook al een aantal specificaties uitgelekt. Zo zou het design van de Xperia 1 III nauwelijks anders zijn en is de smartphone uitgerust met een Snapdragon 888-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000 mAh accu. De schermranden zijn waarschijnlijk iets dunner.

