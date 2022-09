Amazfit Introduceert Drie Nieuwe Smartwatches: Amazfit GTR 4, GTS 4 en GTS 4 Mini

Amazfit heeft zijn nieuwste serie smartwatches aangekondigd. Het gaat om de Amazfit GTR 4, de GTS 4 en de GTS 4 Mini, die onder andere beschikken over meer functies en een verbeterde GPS. De smartwatches verschijnen deze maand op de markt.

De Amazfit GTR 4 is de opvolger van de GTR 3, waarover wij in onze review positief te spreken waren. Het valt op dat de GTR 4 iets strakkere randen heeft gekregen en dat de knop rechtsonder grotendeels is weggewerkt. De GTR 4 en de GTS 4 hebben beide ondersteuning voor 150 spormodi, waarvan de smartwatch 8 automatisch kan herkennen. Dankzij de automatische herkenning hoef je de training niet handmatig te starten. Daarnaast zijn er 15 oefeningen voor krachttraining en zal dit aantal in een toekomstige update worden uitgebreid naar 25. Ook is er nu ondersteuning voor de populaire fitnessapp Strava en zal er later ondersteuning voor Adidas Running worden toegevoegd.

Verder hebben beide smartwatches verbeterde gps-technologie gekregen. Zo maken de smartwatches net als de T-Rex 2 verbinding met vijf satellieten tegelijk, voor een sneller en accurater resultaat. Als laatste kunnen de ingebouwde sensoren meer informatie meten en kun je met een enkele test van 45 seconden je hartslag, de saturatiewaarde van je bloed, je stressniveau en je ademhalingsfrequentie meten.

De GTR 4 heeft een rond scherm en de GTS 4 heeft een vierkant scherm. Beide smartwatches hebben een metalen frame en ondersteuning voor een always-on-scherm.

De ronde Amazfit GTR 4 is vanaf halverwege september verkrijgbaar in de kleuren Superspeed Black en Vintage Brown Leather voor 229 euro. De Amazfit GTS 4 is verkrijgbaar in de kleuren Infinite Black, Misty White en Rosebud Pink voor 199 euro.

Amazfit heeft ook nog een goedkopere wearable aangekondigd. Het gaat om de Amazfit GTS 4 Mini, die een prijskaartje meekrijgt van slechts 99 euro. Hiervoor krijg je een kleinere en minder uitgebreide uitvoering van de reguliere GTS 4. De smartwatch beschikt over een 1.65-inch HD-scherm met een resolutie van 336 x 384 pixels en heeft ondersteuning voor meer dan 120 sportmodi. De accu gaat bij normaal gebruik tot 15 dagen mee, maar in de batterijbesparingsmodus kan de accuduur oplopen tot maar liefst 45 dagen. De Amazfit GTS 4 Mini is verkrijgbaar in de kleuren Midnight Black, Flamingo Pink, Moonlight White en Mint Blue.