Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Verschijnt In Zomer 2026

Samsung werkt aan een opvolger van de Galaxy Watch Ultra. De nieuwe smartwatch moet in de zomer van 2026 samen met de Galaxy Watch 9 op de markt verschijnen.

Sinds 2022 brengt Samsung om het jaar een smartwatch op de markt met een extra grote accu. In 2022 maakten we kennis met de Galaxy Watch 5 Pro, in 2024 verscheen de Galaxy Watch Ultra op de markt en volgende zomer zal Samsung de Galaxy Watch Ultra 2 introduceren, aldus de geruchten.

De nieuwe smartwatch heet intern Watch 9 Ultra, maar dit hoeft niet te betekenen dat de smartwatch ook onder deze naam op de markt verschijnt. De eerste Galaxy Watch Ultra heette intern namelijk Watch 7 Ultra. De kans is daardoor groot dat de nieuwe smartwatch de naam Galaxy Watch Ultra 2 meekrijgt.

Het is nog onduidelijk wanneer de introductie van de Galaxy Watch 9 en “Watch 9 Ultra” zal plaatsvinden, maar een introductie rond juli 2026 ligt voor de hand.

