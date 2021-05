Wat zijn handige mobiele apps voor crypto?

De crypto koorts heeft jou ook te pakken. Sinds kort ben je vanaf je PC of laptop gestart met crypto. Maar je wilt toch apps die je kunt installeren op je mobiele telefoon, want het is handiger, sneller en gemakkelijker. Nu is het zo dat er crypto apps zijn voor zowel Android als iOS bijvoorbeeld. Bekend is dat apps worden gescand door zowel Google Play als App Store. Een security check alleen is niet voldoende om te weten als een app handig is of niet. Lees daarom met ons mee want wij hebben de volgende apps speciaal voor de cryptoliefhebbers bekeken.

Bitvavo

Bitcoin is vrijwel de grootste en populairste crypto op de markt. Niet vreemd dus dat je wilt weten waar BTC kopen het voordeligst is. En de Nederlandse brokers zijn er die jou het voordeel bieden van als eerst de taal. Je kunt daarnaast betalen met iDeal en de mobiele apps zijn geschikt voor zowel Android als iOS. Een zo een Nederlandse broker is Bitvavo die bovendien geregistreerd is bij De Nederlandsche Bank en dus voldoet aan wet- en regelgeving.

Het voordeel van de Bitvavo app is dat het gebruiksvriendelijk is en dus precies geknipt voor beginners. Verder komen ervaren traders ook aan hun trekken want de app biedt extra tools voor deze groep. Voordelig is het ook vanwege de lage fees die Bitvavo hanteert. De Bitvavo app is niet de enige die afkomstig is van een Nederlandse broker. Echter, deze wordt wel gerekend tot de beste crypto app Nederland te bieden heeft.

Binance

De volgende app is afkomstig van de grootste internationale crypto exchange, Binance. De app van deze internationale broker is ook compatibel met Android en iOS. Over het algemeen wordt Binance niet aanbevolen aan beginners. Toch is deze app na een beetje lezen door de informatie van de exchange zelf, zeker een goede. Nederlands is trouwens voor een goed deel ondersteund. Klantondersteuning blijft echter in het Engels.

Bitcoinmeester

Eenmaal we het hebben over de grootste, dan kun je Bitcoinmeester, na Bitvavo, rekenen tot de grootste Nederlandse broker. Deze exchange biedt zijn app ook aan op Android en iOS. Vrij gemakkelijk in gebruik en zowel voor de beginner als de ervaren trader weggelegd. De fees kunnen op dit platform iets hoger liggen dan bij Bitvavo.

LiteBit

LiteBit is ook een Nederlandse crypto exchange, maar concentreert zich niet alleen op de Nederlandse markt. LiteBit heeft als doel Europa te veroveren met zijn crypto app diensten. LiteBit biedt ook een gemakkelijke interface aan, maar de kosten kunnen hierop hoger liggen dan bij de andere apps.

Internationale apps

Er zijn naast Binance nog meer goede internationale crypto exchanges die apps bieden voor zowel Android als iOS. Op Cryptoglobal.io kun je onder andere zien welke apps van welke exchanges tot de meest betrouwbare horen.

Al met al zijn er verschillende exchanges die elk hun eigen apps gemaakt hebben voor crypto zakendoen op de mobiele telefoon. Aan jou de keus dus om te kiezen voor een Nederlandse app of een internationale of juist beide. Om het risico zo te verminderen.