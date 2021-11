“Introductie Samsung Galaxy S21 FE In Januari 2022”

Al maanden wachten we op de Samsung Galaxy S21 FE, maar vanwege het wereldwijde chiptekort en het succes van andere Samsung-smartphones heeft de introductie nog steeds niet plaatsgevonden. Volgens de laatste geruchten zal Samsung de Galaxy S21 FE begin januari tijdens de CES dan eindelijk toch officieel introduceren.

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition is een populaire smartphone die veel eigenschappen van de reguliere Galaxy S20 heeft overgenomen, maar voor een lagere prijs op de markt verscheen. Het is dan ook niet gek dat veel mensen uitkijken naar de Galaxy S21 FE. Eerder leek de introductie al in september plaats te vinden, maar door het wereldwijde chiptekort en het succes van de Galaxy Z Flip 3 heeft Samsung de introductie moeten uitstellen. Samsung heeft geen datum gegeven, maar de laatste geruchten spreken nu over een introductie in de eerste helft van januari.

De doorgaans goedge├»nformeerde website Sammobile schrijft het volgende: “Samsung wil de Galaxy S21 FE lanceren op CES 2022. De volgende CES staat gepland voor 5 tot en met 8 januari en zal zoals gewoonlijk plaatsvinden in Las Vegas.” Samsung zelf heeft nog niks bekendgemaakt, dus voorlopig gaat het nog om een gerucht. De website LetsGoDigital heeft verschillende beelden gedeeld die tonen hoe de Samsung Galaxy S21 FE er waarschijnlijk uit komt te zien.

