Netflix-abonnement Met Reclame Telt 23 Miljoen Gebruikers

Het voordeligere Netflix-abonnement waarbij gebruikers reclame te zien krijgen telt wereldwijd 23 miljoen maandelijkse gebruikers. Dit heeft Amy Reinhard, de advertising chief van Netflix, bekendgemaakt.

In het najaar telde het abonnement met reclame wereldwijd nog 15 miljoen actieve gebruikers, maar inmiddels is dit aantal met 8 miljoen gegroeid. Reinhard liet ook weten dat 85 procent van de mensen met zo’n abonnement maandelijks minimaal twee uur films en series streamen.

Het Netflix-abonnement met reclame is sinds november 2022 beschikbaar in een beperkt aantal landen, waaronder de VS, Duitsland, Frankrijk en het VK. In Nederland en België is dit abonnement niet beschikbaar. Het is onduidelijk of deze abonnement-optie op een later tijdstip alsnog naar de Benelux komt.

via [tweakers]