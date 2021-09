Xiaomi Stoot Apple Van De Troon Als Grootste Wearable-fabrikant

Onlangs schreven wij dat Apple de grootste smartwatch-fabrikant is, gevolgd door Samsung. Als we kijken naar de gehele wearablemarkt dan staat er echter een andere speler op nummer 1. Xiaomi wist het afgelopen kwartaal namelijk meer wearables te verkopen dan elke andere fabrikant.

Xiaomi staat niet bekend om zijn smartwatches, maar wel om zijn fitnesstrackers. Dit zijn kleinere en voordeligere wearables die erg handig zijn om je dagelijkse activiteiten mee in de gaten te houden. Dankzij de populaire Mi Band-serie wist Xiaomi meer wearables te verkopen dan Apple, Huawei, Fitbit en Samsung. Uit cijfers van Canalys blijkt dat Xiaomi in het tweede kwartaal van dit jaar 8 miljoen wearables heeft verkocht. Dit is net iets meer dan de 7,9 miljoen wearables die Apple wist te verkopen. Onder Apple staan Huawei (3,7 miljoen), Fitbit (3 miljoen) en Samsung (2,5 miljoen).

De marktaandeel van Xiaomi bedroeg 19,6 procent. In totaal werden er in het tweede kwartaal van dit jaar 40,9 miljoen wearables verscheept. Dit is 5,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

via [hardware.info]