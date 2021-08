Verkoop Van Smartwatches Met 47 Procent Toegenomen

Het afgelopen kwartaal wisten fabrikanten 47 procent meer smartwatches te verkopen dan in dezelfde periode een jaar eerder. In totaal zijn er 18,1 miljoen smartwatches geleverd. Dit blijkt uit cijfers van analistenbureau Strategy Analytics.

Uit de cijfers kunnen we opmaken dat de smartwatches van Apple nog steeds veruit het populairst zijn. De Apple Watch heeft ongeveer de helft van de markt in handen. Apple wist in het tweede kwartaal van dit jaar 9,5 miljoen smartwatches te leveren. Concurrent Samsung verkocht ongeveer 2 miljoen smartwatches en staat met een aandeel van 11 procent op de tweede plek. Apple verkocht 46 procent meer dan een jaar geleden en Samsung zag de verkoopcijfers groeien met 54 procent.

Het bedrijf Garmin staat op de derde plek. Garmin verkocht 1,5 miljoen smartwatches, ongeveer 25 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het valt je misschien op dat fabrikanten als Xiaomi niet in de top drie staan, maar dit komt omdat bij deze cijfers alleen is gekeken naar smartwatches. Xiaomi’s populaire Band-series valt onder de categorie fitnesstrackers.

via [tweakers]