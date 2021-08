Xiaomi Stopt Met Modelnaam ‘Mi’

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat de Chinese fabrikant stopt met het toevoegen van de naam ‘Mi‘ bij de producten van het bedrijf. Het verwijderen van de Mi-naamgeving zal als eerste gebeuren bij de smartphones.

Mensen die de Xiaomi-smartphones kennen weten dat de toestellen allemaal het woordje Mi in de naam hebben. Denk aan de Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11, etc. Ook andere producten, zoals wearables en slimme apparaten, gebruiken de naam ‘Mi‘. Xiaomi heeft nu echter laten weten dat het bedrijf met deze naam stopt.

De modelnaam ‘Mi‘ is bijna net zo bekend als de naam Galaxy van Samsung. Xiaomi gebruikt deze naam al zo’n tien jaar, maar volgens Xiaomi past de naam niet meer binnen het bedrijf. Daarom komt er per direct een einde aan de naam, die staat voor ‘Mission Impossible‘ en ‘Mobile Internet‘. De submerken Poco en Redmi blijven vooralsnog bestaan en het is nog onbekend wat er met de naam van de Android-schil MIUI gaat gebeuren. Deze naam staat namelijk voor MI User Interface.

Mogelijk zal Xiaomi op 15 september meer duidelijkheid geven. De fabrikant heeft op deze dag namelijk een presentatie ingepland. De onlangs aangekondigde Xiaomi Mix 4 is de eerste smartphone zonder de Mi-naam. Toekomstige apparaten zullen op de markt verschijnen als Xiaomi 12, Xiaomi Band 7, etc.

via [droidapp]