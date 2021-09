OnePlus Watch Krijgt Spotify-ondersteuning

OnePlus rolt een grote update uit naar de smartwatch van de fabrikant. De OnePlus Watch ontvangt verschillende verbeteringen, waaronder wijzerplaten en de mogelijkheid om Spotify vanaf de smartwatch te bedienen.

OnePlus heeft eerder dit jaar de eerste smartwatch van de fabrikant uitgebracht. De meeste mensen zijn goed te spreken over het uiterlijk van de OnePlus Watch, maar de bijbehorende software is een ander verhaal. De software voelt onafgewerkt en is erg beperkt. Gelukkig rolt OnePlus nu een update uit die de software van verbeteringen voorziet.

De nieuwe update met versienummer B65 is 50MB groot en brengt onder andere integratie van Spotify met zich mee. OnePlus heeft samengewerkt met Spotify om dit mogelijk te maken. Dankzij de Spotify-ondersteuning kun je rechtstreeks vanaf de OnePlus Watch muziek bedienen en kun je je afspeellijsten synchroniseren. Ook heeft OnePlus vier nieuwe wijzerplaten toegevoegd en zijn er nu instellingen om de trillingen van het horloge aan te passen. Als laatste zijn er verbeteringen voor het slaapalgoritme toegevoegd en kun je real-time navigatie volgen op het scherm van de smartwatch.

via [AW]