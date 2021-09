Android 12.1 Bevat Aanwijzing Voor Vouwbare Google Pixel ‘Jumbojack’

Geruchten over een opvouwbare Google Pixel smartphone gaan al een lange tijd rond, maar details over een dergelijke smartphone of een bevestiging van Google ontbreken nog. In een bèta-versie van Android 12.1 is echter een aanwijzing gevonden waaruit blijkt dat Google daadwerkelijk werkt aan een vouwbare smartphone.

Bronnen van de website 9To5Google hebben in een bèta-versie van Android 12.1 details gevonden over het mysterieuze toestel. Het gaat om een Pixel-smartphone met de codenaam ‘Jumbojack.’ Google gebruikt de Jumbojack-smartphone om Android 12.1 te testen en af te stemmen op smartphones met een vouwbaar scherm. De ‘Jumbojack’ heeft net als de Samsung Galaxy Z Fold 3 twee schermen.

We kunnen niet met zekerheid zeggen of Google de ‘Jumbojack’ ook op de markt wil brengen. Het is namelijk mogelijk dat Google het apparaat alleen als test-device gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe software. Google verwijst echter meerdere keren naar de smartphone, wat wel het vermoeden geeft dat Google het toestel daadwerkelijk gaat uitbrengen.

Het is overigens niet voor het eerst dat Google verwijst naar een opvouwbare smartphone. In 2020 lekte het bestaan van een vouwbare smartphone onder de codenaam ‘Passport’ uit.

via [androidplanet]