“Xiaomi Kan Smartphones Van Afstand Censureren”

Het Litouwse nationale cybersecuritycentrum beweert bewijs te hebben gevonden voor een functie op Xiaomi-smartphones die termen kan blokkeren waar de Chinese overheid op tegen is. Denk aan termen als “bevrijd Tibet” of “lang leve Taiwanese onafhankelijkheid“. Deze functie is op Europese toestellen overigens uitgeschakeld.

Het Nationale Cyber Security Centrum NKSC zegt de Xiaomi Mi 10T 5G te hebben onderzocht en drie beveiligingsrisico’s te hebben gevonden. Zo zou Xiaomi onder andere content kunnen censureren in bepaalde apps, zoals de Mi Browser. De Mi Browser zou regelmatig een lijst met nieuwe geblokkeerde termen downloaden. Wanneer een gebruiker deze zoektermen, zoals “bevrijd Tibet”, in de Mi Browser gebruikt blokkeert het apparaat die content.

In totaal staan er momenteel 449 termen in de lijst. Een aantal andere termen zijn ‘Democratische Beweging’ en ‘Voice of America’. In Europa is de contentfilteringfunctie overigens niet ingeschakeld, maar volgens NKSC zou Xiaomi de technische mogelijkheid hebben om de functie in te schakelen zonder dat de gebruiker dit in de gaten heeft. Momenteel bestaat de lijst alleen nog uit Chinese termen.

Dat Xiaomi de mogelijkheid heeft wil natuurlijk niet direct zeggen dat Xiaomi ook Europese gebruikers gaat censureren. De kans is groot dat Xiaomi door de Chinese overheid is geforceerd om de censuur-functie in de Chinese modellen te bouwen. De Chinese overheid heeft bij veel grote Chinese bedrijven een vinger in de pap en is geen grote voorstander van vrijheid van meningsuiting. Volgens NKSC zou de Xiaomi Mi 10T 5G ook overbodige informatie sturen naar Xiaomi-servers. Ondanks dat het om problemen gaat die momenteel buiten Europa plaatsvinden raadt de Litouwse minister van Defensie consumenten aan om Chinese smartphones weg te gooien en niet meer te kopen.

De website AndroidWorld.nl heeft Xiaomi om verduidelijking gevraagd. In de onderstaande statement ontkent Xiaomi alle beschuldigingen.

De apparaten van Xiaomi censureren geen communicatie van of naar zijn gebruikers. Xiaomi heeft en zal nooit het persoonlijke gedrag, zoals zoeken, bellen, surfen op het web of het gebruik van communicatiesoftware van derden, van onze smartphonegebruikers beperken of blokkeren. Xiaomi respecteert en beschermt de wettelijke rechten van alle gebruikers volledig. Xiaomi voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

via [tweakers]