Microsoft Surface Duo 2 Officieel Aangekondigd

Microsoft heeft de opvolger van de Surface Duo aangekondigd. De Microsoft Surface Duo 2 beschikt net als de originele Surface Duo over twee schermen. Wel zien we een aantal interessante upgrades, inclusief een derde scherm in de scharnier van de smartphone.

De Surface Duo 2 heeft een nieuwe design, een verbeterde camera, krachtigere specificaties en meer functies. De smartphone beschikt opnieuw over twee schermen met redelijk dikke schermranden. Het gaat om twee 5,8-inch AMOLED-schermen die samen goed zijn voor een 8,3-inch scherm. Beide schermen hebben een resolutie van 1892 x 2844 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Het apparaat heeft ook nog een derde scherm aan de zijkant van de scharnier. Microsoft noemt dit scherm de Glance bar. Dit langwerpige scherm toont informatie zoals de tijd, de accu capaciteit en inkomende berichten.

Intern vinden we een Snapdragon 888-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4498 mAh accu met ondersteuning voor 23W snelladen en een vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop. Ook heeft de enkele camera op de originele Surface Duo een upgrade gekregen naar een driedubbele camera met een 12MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens en een 12MP telelens. De hoofdlens en telelens hebben optische beeldstabilisatie en voorop vinden we nog een 12MP selfie-camera.

De Surface Duo 2 draait op Android 11 met de Microsoft Launcher. Deze launcher is rechtstreeks geïntegreerd met de diensten van Microsoft om het uitvoeren van diensten zoals bijvoorbeeld Microsoft Teams een stuk makkelijker en sneller te maken. Ook heeft de ‘Jouw telefoon-app’ een upgrade gekregen, waardoor het mogelijk moet zijn om apps van de Surface Duo 2 rechtstreeks op je pc te openen.

De Microsoft Surface Duo 2 is vanaf 15 november in Nederland en België verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart. De uitvoering met 128GB opslagruimte kost maar liefst 1649 euro.