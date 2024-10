Gelekte Renders Van Xiaomi Smart Band 9 Pro Tonen Groot Gebogen Scherm

Op het internet zijn renders opgedoken van de vermoedelijke Xiaomi Smart Band 9 Pro. Net als zijn voorganger krijgt de fitnesstracker een groot scherm. Wel heeft het scherm dit keer lichtgebogen zijkanten.

De fitnesstrackers van Xiaomi zijn dankzij de zeer goede prijs/kwaliteit verhouding razend populair. We kijken daarom elk jaar uit naar de nieuwste versie van de Xiaomi Smart Band. In augustus bracht Xiaomi al de Smart Band 9 op de markt en inmiddels kijken we uit naar de Pro-versie. Deze Xiaomi Smart Band 9 Pro zou nu te zien zijn op de onderstaande renders.

De beelden zijn gedeeld door de website Ytechb en tonen de fitnesstracker in de kleuren zilver, zwart en goud. Volgens de bron beschikt de Xiaomi Smart Band 9 Pro over een rechthoekig OLED-scherm met een grootte van 1,74-inch. De fitnesstracker lijkt veel op zijn voorganger, maar de randen van het scherm zijn lichtgebogen terwijl het scherm van de Smart Band 8 Pro volledig plat is.

De fitnesstrackers van Xiaomi draaien op een simpel besturingssysteem, waardoor je bijvoorbeeld geen applicaties kunt downloaden uit de Play Store. Wel kunnen sensoren jouw gezondheid en activiteiten meten. Zo kan de Smart Band 9 Pro je hartslag, het zuurstofgehalte in je bloed, je slaap, je stappen en je sporten meten. Ook heeft de fitnesstracker een zeer lange accuduur van meerdere weken.

Waarschijnlijk moeten we nog tot begin 2025 wachten voordat de officiële introductie van de Xiaomi Smart Band 9 Pro zal plaatsvinden. De Smart Band 8 Pro verscheen namelijk in februari op de markt voor een adviesprijs van 69 euro. De reguliere Smart Band 9, met een slanker scherm 1,62-inch scherm, kost slechts 39,99 euro.

via [androidplanet]