Europese Commissie Wil USB-C Verplichten

Misschien zal het je verbazen, maar er verschijnen nog steeds producten op de markt die je niet via USB-C kunt opladen. Om een einde te maken aan de diversiteit en de onnodige hoeveelheid oplaadkabels wil de Europese Commissie USB-C verplicht maken.

Al jarenlang loopt de discussie om één soort aansluiting te gebruiken om alle elektronische apparaten mee op te laden. Alhoewel USB-C tegenwoordig bijna standaard is, gebruiken goedkopere apparaten en Apple-producten nog steeds een andere aansluiting. De Europese Commissie wil hier een einde aan maken en geeft aan dat het nu echt tijd is om één standaard te kiezen. USB-C.

De Europese Commissie laat weten dat consumenten beschikken over gemiddeld drie opladers. Slechts twee hiervan worden actief gebruikt. Dankzij vele afspraken en overeenkomsten is het aantal opladers al gedaald van maar liefst dertig naar drie. Toch kan dit aantal volgens de Europese Commissie nog verder naar beneden.

Uit cijfers blijkt dat we ieder jaar voor 2,4 miljard euro uitgeven aan losse opladers. Ongebruikte opladers zijn goed voor 11.000 ton aan elektronisch afval. Door het voortaan bij één oplader te houden kunnen we deze hoeveelheid afval verminderen naar 10.000 ton. Het voorstel van de Europese Commissie moet eerst nog langs het Europees Parlement en de Europese Raad, waardoor het nog wel een paar jaar kan duren voordat de nieuwe wetgeving daadwerkelijk in gaat.

via [droidapp]