Realme GT Neo2 Officieel Aangekondigd

De Chinese fabrikant Realme heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. De Realme GT Neo2 heeft een groot 120Hz-scherm, een grote accu en krachtige interne specificaties. De smartphone kost omgerekend slechts 329 euro.

Realme heeft in thuisland China de Realme GT Neo2 aangekondigd. Het gaat om een smartphone met een goede prijs/kwaliteit verhouding die op de markt verschijnt in verschillende opvallende kleuren. De GT Neo2 heeft een 6,62-inch-scherm met een 120Hz-ververssnelheid, een Snapdragon 870-processor, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Realme heeft de GT Neo2 voorzien van het grootste koelmechanisme ooit in een Realme-smartphone, zodat de smartphone zelfs tijdens lange gaming-sessies niet zal vertragen. De Realme GT Neo2 is vanaf 27 september in China verkrijgbaar voor 2.499 yuan, omgerekend ongeveer 329 euro. Realme laat weten dat de smartphone later ook wereldwijd gelanceerd zal worden, maar verdere details hierover hebben we nog niet.

via [androidplanet]