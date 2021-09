Specificaties Van Moto G Pure Uitgelekt

Motorola zal naar verwachting in de tweede week van oktober de Moto G Pure introduceren, maar via een bekende tech-lekker zijn nu al een hoop details uitgelekt. Zo weten we dat de smartphone een aluminium behuizing heeft en onder andere beschikt over een 6,5-inch scherm en een 4000 mAh accu.

Tech-lekker OnLeaks heeft specificaties en beelden van de Moto G Pure gedeeld. Volgens de bron heeft de smartphone een 6,5-inch AMOLED-scherm met een druppelnotch en een redelijke kin, een MediaTek Helio G25-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 10W opladen, een 5MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. Ook heeft de smartphone nog een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Vermoedelijk krijgt de Moto G Pure een adviesprijs mee van tussen de 300 en 350 dollar. De officiële introductie zal volgende maand plaatsvinden en het is nog onduidelijk of de smartphone ook in Europa op de markt verschijnt.

via [droidapp]