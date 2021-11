Google Pixel 6 (Pro) Heeft Last Van Trage Vingerafdrukscanner

De lancering van de Google Pixel 6 (Pro) verloopt niet geheel vlekkeloos. Zo schreven wij eerder al over een vervelende bug, een probleem met het scherm en over het ontbreken van 30W snelladen. Nu duiken er berichten op van gebruikers die klagen over een trage vingerafdrukscanner.

Lang niet iedereen is tevreden met zijn nieuwe Google Pixel 6 (Pro). Op het internet duiken namelijk steeds meer verschillende problemen op. Zo schreven we een aantal dagen geleden over een vervelende bug die ervoor zorgt dat de smartphone willekeurig mensen opbelt, over het feit dat de smartphone niet met 30W kan snelladen en over problemen met het scherm. De nieuwste berichten gaan over de in-display vingerafdrukscanner.

Volgens de gebruikers van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro moeten ze soms aanzienlijk langer wachten totdat de smartphone via de vingerafdrukscanner ontgrendeld dan bij andere smartphones. Google laat in een reactie weten dat de smartphone gebruik maakt van een aangepast algoritme voor de beveiliging van de smartphone. Deze extra beveiliging zou er soms voor kunnen zorgen dat er meer tijd nodig is voor het scannen van de vinger. Volgens Google is het dus geen bug en daarom verwachten wij niet dat Google snel met een verbetering komt.

@madebygoogle I do love my new pixel 6, but the finger print sensor is ruining my experience. More often than not I touch the sensor 6 or 7 times before it makes me enter my pin. I'm holding out for a software fix but it's something that would make me get rid of it if it persists — ian (@ianxcom1) November 6, 2021

via [droidapp]