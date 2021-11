“Realme-smartphone Met In-display Selfie-camera Komt In 2022”

Volgens de laatste geruchten is de fabrikant Realme van plan om in 2022 een nieuwe smartphone op de markt te brengen, waarbij de selfie-camera onder het scherm is geplaatst. Een notch, uitsparing of inkeping in het scherm is bij een in-display selfie-camera niet nodig.

Realme is voor veel mensen nog een vrijwel onbekende smartphone-merk, maar het bedrijf wint snel terrein in Europa. Zo weet Realme met toestellen als de Realme 8 Pro voor niet al te veel geld prima toestellen te leveren. Het bedrijf werkt nu aan zijn eerste smartphone met een in-display selfie-camera, aldus de geruchten. The Mobile Hunt ontdekte onlangs namelijk een Realme-patent van een smartphone met een voorkant-vullend scherm. Een selfie-camera is niet zichtbaar, wat doet vermoeden dat de smartphone is uitgerust met een camera onder het scherm. Samsung bracht dit jaar met de Galaxy Z Fold 3 de eerste mainstream smartphone met een dergelijke camera op de markt.

Op de schets valt ook op dat de smartphone vrijwel geen schermranden heeft. We weten niet of dit komt doordat Realme de schets zo simpel mogelijk heeft gehouden of dat de randen daadwerkelijk bijna niet bestaan. Als het wel om een gedetailleerde schets gaat kan deze smartphone wel eens de dunste schermranden tot nu toe krijgen.

Realme is inmiddels de op vijf na grootste smartphonefabrikant. Voor Realme staan alleen Samsung, Xiaomi, Apple, Oppo en Vivo. Ook in Nederland weet Realme dankzij de goede prijs-kwaliteitverhouding steeds meer terrein te winnen.

