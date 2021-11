Voordelige OPPO A54s Met Grote Accu Aangekondigd

OPPO heeft vandaag de budget-smartphone OPPO A54s aangekondigd. De smartphone met 6,52-inch scherm, 50MP camera en 5000 mAh accu is in Nederland verkrijgbaar voor slechts 219 euro.

Voor mensen met een klein budget heeft OPPO zojuist weer een nieuwe smartphone uitgebracht. De OPPO A54s beschikt over een 6,52-inch LCD-scherm met een HD+ resolutie, een MediaTek Helio G35 octa-core processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 2MP monochroomlens en een 2MP macrolens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

De OPPO A54s draait uit de doos op Android 11 met de ColorOS skin en is verkrijgbaar in de kleuren Crystal Black en Pearl Blue. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 219 euro en zal onder andere worden aangeboden via Coolblue, Bol.com en Belsimpel.