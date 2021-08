Goedkope Samsung Galaxy A03s Officieel Aangekondigd

Voor mensen die opzoek zijn naar een goedkope smartphone heeft Samsung deze week de Galaxy A03s aangekondigd. De smartphone heeft een groot scherm en een grote accu en verschijnt waarschijnlijk in Nederland in de winkels voor een adviesprijs van ongeveer 149 euro.

De toestellen in de Galaxy A0-serie behoren tot de goedkoopste smartphones van Samsung. Een adviesprijs van de Galaxy A03s hebben we nog niet, maar zijn voorganger, de Galaxy A02s, verscheen in Nederland op de markt voor 149 euro. We verwachten dat de A03s een vergelijkbare adviesprijs meekrijgt.

De Samsung Galaxy A03s beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels, een MediaTek Helio P35-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu, een vingerafdrukscanner in de power-knop en een driedubbele camera met een 13MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Galaxy A03s verschijnt op de markt in de kleuren wit, zwart en blauw, maar we weten nog niet vanaf wanneer de smartphone in de Benelux verkrijgbaar is.

via [androidplanet]