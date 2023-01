Foto’s Poco X5 Pro Tonen 108MP Camera En Andere Specs

Er zijn een aantal foto’s uitgelekt waarop de aankomende Poco X5 Pro te zien is. De foto’s tonen onder andere de 108MP camera en geven ook meer details over de interne specificaties.

De afbeeldingen zijn gedeeld door Twitter-lekker JAOLtech. Op de foto’s zien we de verpakking van de Poco X5 Pro en de smartphone zelf. We zien zowel de voorkant als de achterkant van de gele smartphone. De Poco X5 Pro heeft een grote langwerpige camera-module met daarin drie lenzen. Het gaat om een 108MP hoofdlens, een ultragroothoeklens en een macrolens.

Intern beschikt de Poco X5 Pro over een Snapdragon 778G-processor en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen. Het AMOLED-scherm heeft een FHD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Als laatste verklappen de foto’s dat de smartphone dual-speakers en een NFC-chip heeft. Hoe groot het scherm is weten we nog niet, maar de Poco X4 Pro heeft een 6,67-inch scherm.

De Poco X4 Pro verscheen vorig jaar in februari op de markt voor een adviesprijs van 299 euro. We verwachten daarom dat de lancering van de Poco X5 Pro niet lang meer op zich laat wachten.

via [androidplanet]