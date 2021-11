Nokia Kampt Met Leveringsproblemen Van Nokia G20

Ben je van plan om de mid-range smartphone Nokia G20 te kopen, dan hebben wij mogelijk slechts nieuws. Nokia heeft namelijk problemen met het leveren van de smartphone die het bedrijf eerder dit jaar uitbracht.

HMD Global bracht eerder dit jaar meerdere mid-range smartphones op de markt, waaronder de Nokia G20. De Nokia G20 levert een goede prijs-kwaliteitverhouding, maar wil je de smartphone kopen dan heb je mogelijk pech. Een lezer van de website Droidapp meldde namelijk dat hij de Nokia G20 wil kopen, maar dat de smartphone nergens verkrijgbaar is. In alle webwinkels worden lange levertijden aangegeven en sommige aanbieders hebben de prijs van de smartphone zelfs verhoogd.

Zo is de Nokia G20 bij Amazon, Bol.com en Coolblue momenteel helemaal niet leverbaar. Bij Mobiel.nl en Belsimpel is de prijs verhoogd van 159 euro naar 201 en 202 euro. Waarschijnlijk zorgt de combinatie van het wereldwijde chiptekort en het coronavirus voor problemen bij de productie. Ook geeft Nokia aan dat er een grote vraag is naar de Nokia G20. De Nokia verscheen oorspronkelijk op de markt met een adviesprijs van 169 euro, maar in plaats van een dalende prijs is de prijs bij de Nokia G20 dus gestegen.