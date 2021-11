Nokia G20, 5.3 En 2.3 Ontvangen Nieuwe Beveiligingsupdate

HMD Global heeft weer een aantal nieuwe beveiligingsupdates uitgerold. Dit keer komt de update binnen op de Nokia G20, Nokia 5.3 en Nokia 2.3. In alle gevallen gaat het om de patch van oktober 2021.

Regelmatig rolt HMD Global een nieuwe beveiligingspatch uit die de smartphones van het bedrijf weer wat beter moet beschermen tegen kwetsbaarheden. In Europa komt nu een patch binnen op de Nokia G20, de Nokia 5.3 en de Nokia 2.3. Het gaat echter niet om de nieuwe november-patch, maar om de patch van oktober. De update is enkele tientallen MB’s groot en brengt verder geen nieuwe functies met zich mee.

De updates rollen in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat iedereen de update binnen heeft. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op je smartphone.

via [droidapp]