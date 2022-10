Nokia G20 Ontvangt Nieuwe Beveiligingsupdate

HMD Global heeft een nieuwe update uitgerold voor de Nokia G20. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee, maar installeert wel een nieuwe beveiligingspatch. Deze patch zorgt ervoor dat gebruikers van de smartphone weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadaardigen.

Er staat een nieuwe update klaar voor de Nokia G20. Het gaat om een kleine update met een grootte van 20,72MB. De update installeert de beveiligingspatch van oktober 2022 en dicht de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Naast de nieuwe beveiligingspatch worden geen andere wijzigingen doorgevoerd.

Updates rollen doorgaans in fasen uit. Hierdoor kan het een aantal dagen duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

