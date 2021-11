Compacte En Krachtige Smartphone Xiaomi 12X Uitgelekt

Xiaomi werkt momenteel aan een relatief kleine smartphone met krachtige specificaties. Het gaat om de Xiaomi 12X die volgens de geruchten is uitgerust met een 6,2-inch scherm en een Snapdragon 870-processor. De introductie zal mogelijk volgende maand al plaatsvinden.

Smartphones hebben de afgelopen jaren een steeds groter scherm gekregen en inmiddels is 6,5-inch vrij standaard. Toch verschijnt er soms een iets compacter toestel op de markt. Zo bracht Samsung de reguliere Galaxy S21 uit met een 6,2-inch scherm en lijkt Xiaomi hetzelfde te willen doen met de Xiaomi 12X.

De Xiaomi 12X is opgedoken in een database onder de codenaam ‘psyche’. De behuizing is volgens de informatie kleiner dan die van de Pixel 5. Volgens Twitter-gebruiker Kacper Skrzypek beschikt de Xiaomi 12X over een 6,2-inch Full HD OLED-scherm met een 120 Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 870-processor en een 50MP hoofdlens. Als we kijken naar de specificaties lijkt Xiaomi met dit toestel opnieuw een betaalbare high-end smartphone aan te willen aanbieden. Verdere informatie hebben we nog niet.

